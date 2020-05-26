Курс валют на 26 травня: гривня знецінилася щодо долара та євро
На вівторок, 26 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта вчергове почала знецінюватися.
За даними НБУ, у вівторок, 26 травня, вартість одного долара становить 26 гривень 87 копійок. Тобто за добу його вартість зросла на 12 копійок. Тоді як ще 25 травня вартість "вічнозеленого" становила 26 гривень і 75 копійок.
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Євро ще більше додало у ціні. Станом на 26 травня за євро доведеться заплатити 29 гривень і 31 копійку. За один день європейська валюта зросла на 15 копійок.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – у межах 26,86 – 26,88 гривні;
- євро – у межах 29,26 – 29,28 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- В обмінниках за долар доведеться заплатити 26 гривень 72 копійки, а продати – за 26 гривень 98 копійок.
- Курс євро в обмінниках: 28 гривень 89 копійок купівля, 28 гривень 37 копійок – продаж.
Що буде з валютним ринком в Україні після завершення карантину
- Голова Національного банку Яків Смолій переконаний, що після скасування карантинних обмежень в Україні українці не побіжать купувати долари. Однак, якщо певні коливання на валютному ринку відбудеться, то НБУ вміє з ними справлятися.
- Секретар урядової Ради з питань економічного розвитку України Ярослав Жаліло вважає, що тільки-но економіка пожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. За його словами, українська економіка залишатиметься цікавою для потенційних інвесторів, тому це буде підтримувати курс валют.
- Інвестиційний банкір та фінансовий аналітик Сергій Фурса сказав, що гривня може сягнути й небувалої позначки у понад 30 одиниць за долар. А ситуація на валютному ринку буде багато в чому залежати від того, як довго триватиме карантин в Україні, та як швидко буде відбуватися відновлення економіки.
Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу