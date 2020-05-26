Курс валют на 26 травня: гривня знецінилася щодо долара та євро

На вівторок, 26 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта вчергове почала знецінюватися.

За даними НБУ, у вівторок, 26 травня, вартість одного долара становить 26 гривень 87 копійок. Тобто за добу його вартість зросла на 12 копійок. Тоді як ще 25 травня вартість "вічнозеленого" становила 26 гривень і 75 копійок.

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Євро ще більше додало у ціні. Станом на 26 травня за євро доведеться заплатити 29 гривень і 31 копійку. За один день європейська валюта зросла на 15 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 26,86 – 26,88 гривні;

євро – у межах 29,26 – 29,28 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 26 гривень 72 копійки, а продати – за 26 гривень 98 копійок.

Курс євро в обмінниках: 28 гривень 89 копійок купівля, 28 гривень 37 копійок – продаж.

Що буде з валютним ринком в Україні після завершення карантину

Голова Національного банку Яків Смолій переконаний, що після скасування карантинних обмежень в Україні українці не побіжать купувати долари. Однак, якщо певні коливання на валютному ринку відбудеться, то НБУ вміє з ними справлятися.

переконаний, що після скасування карантинних обмежень в Україні українці не побіжать купувати долари. Однак, якщо певні коливання на валютному ринку відбудеться, то НБУ вміє з ними справлятися. Секретар урядової Ради з питань економічного розвитку України Ярослав Жаліло вважає, що тільки-но економіка пожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. За його словами, українська економіка залишатиметься цікавою для потенційних інвесторів, тому це буде підтримувати курс валют.

вважає, що тільки-но економіка пожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. За його словами, українська економіка залишатиметься цікавою для потенційних інвесторів, тому це буде підтримувати курс валют. Інвестиційний банкір та фінансовий аналітик Сергій Фурса сказав, що гривня може сягнути й небувалої позначки у понад 30 одиниць за долар. А ситуація на валютному ринку буде багато в чому залежати від того, як довго триватиме карантин в Україні, та як швидко буде відбуватися відновлення економіки.



Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу