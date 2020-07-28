На вівторок, 28 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу суттєво додала в ціні, в той час як валюта США стабільна.

Офіційний курс долара та євро на 28 липня

За даними НБУ, за один американський долар доведеться викласти 27 гривень 75 копійок. Це стільки ж, як було попереднього банківського дня – у понеділок, 27 липня.

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Водночас євро суттєво зріс у ціні. Ще вчора 1 євро можна було купити за 32 гривні 22 копійки. 28 липня за нього доведеться викласти вже 32 гривні 60 копійок. Це одразу на 38 копійок більше ніж 27 липня.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27,68 – 27,66 гривні;

євро: 32,51 – 32,54 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,75 гривні, а купували за 27,64 гривні;

за євро слід було віддати 31,93 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,25 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.



Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка 24 каналу