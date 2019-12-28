Який курс долара і євро в обмінниках України
В обмінних пунктах України перед новорічними святами різко подорожчала валюта. Курс долара 28 грудня підскочив до 24,5 гривні за одиницю, а євро – до 28 гривень.
Який курс заклав Нацбанк
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Американська і європейська валюти суттєво додали у ціні 28 грудня, порівняно з попереднім банківським днем.
1 долар коштує – 23,7 гривні;
1 євро – 26,4 гривні.
Курс долара і євро в обмінниках
В українських обмінниках ціна валюти 28 грудня набагато вища, аніж офіційно заклав Національний банк. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
- Київ
Купити долар можна за ціною від 24,1 гривні до 24,4 гривні за одиницю. Продати – за 24,5-25,1 гривні.
Євро можна придбати за 26,2-26,8 гривні, а продати – за 27-28 гривень.
Курс валют в обмінниках Києва / фото 24 каналу
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- Львів
Долар можна купити за 23,5-24,2 гривні, а продати – за 24,6-25,2 гривні.
Покупка євро обійдеться у 26-26,4 гривні, а продаж – у 27,45-28,2 гривні.
Ціни на валюту в обміннику Львова / фото 24 каналу
- Одеса
Купити долар можна за ціною 23,8-24,3 гривні за одиницю. Продати – за 24,4-25 гривень.
Євро у ціні також високе. Купити можна за 26,2-26,6 гривні, а продати – за 26,7-27,9 гривні.
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- Харків
Долар можна купити за 24,3-24,5 гривні, а продати – за 24,9-25,2 гривні.
Купити євро можна за ціною 26,3-27,5 гривні, а продати – 27,5-27,9 гривні.
- Дніпро
Покупка долара обійдеться у 23,8-24,55 гривні, а продаж – за 24,5-25,4 гривні.
Євро можна купити за 26,5-27,6 гривні, а продати – у 26,8-28 гривень.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу