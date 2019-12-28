Який курс долара і євро в обмінниках України

В обмінних пунктах України перед новорічними святами різко подорожчала валюта. Курс долара 28 грудня підскочив до 24,5 гривні за одиницю, а євро – до 28 гривень.

Який курс заклав Нацбанк

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Американська і європейська валюти суттєво додали у ціні 28 грудня, порівняно з попереднім банківським днем.

1 долар коштує – 23,7 гривні;

1 євро – 26,4 гривні.

Курс долара і євро в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти 28 грудня набагато вища, аніж офіційно заклав Національний банк. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар можна за ціною від 24,1 гривні до 24,4 гривні за одиницю. Продати – за 24,5-25,1 гривні.

Євро можна придбати за 26,2-26,8 гривні, а продати – за 27-28 гривень.



Курс валют в обмінниках Києва / фото 24 каналу

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Львів

Долар можна купити за 23,5-24,2 гривні, а продати – за 24,6-25,2 гривні.

Покупка євро обійдеться у 26-26,4 гривні, а продаж – у 27,45-28,2 гривні.



Ціни на валюту в обміннику Львова / фото 24 каналу

Одеса

Купити долар можна за ціною 23,8-24,3 гривні за одиницю. Продати – за 24,4-25 гривень.

Євро у ціні також високе. Купити можна за 26,2-26,6 гривні, а продати – за 26,7-27,9 гривні.

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Харків

Долар можна купити за 24,3-24,5 гривні, а продати – за 24,9-25,2 гривні.

Купити євро можна за ціною 26,3-27,5 гривні, а продати – 27,5-27,9 гривні.

Дніпро

Покупка долара обійдеться у 23,8-24,55 гривні, а продаж – за 24,5-25,4 гривні.

Євро можна купити за 26,5-27,6 гривні, а продати – у 26,8-28 гривень.