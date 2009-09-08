Курс гривні
Національний банк не винен у девальвації гривні, - переконує його керівник Володими Стельмах.
За його словами у поточному році регулятор не емітував жодної незабезпеченої гривні. Натомість постійно підтримує курс шляхом інтервенцій та аукціонів. Лише у вересні НБУ готовий вийти на ринок з пропозицією 1 мільярда доларів. А от якщо зміни до бюджету, за якими НБУ цього року має перерахувати в казну майже 10 мільярдів гривень все ж таки вступить у силу, - включати друкарський станок все ж таки доведеться.А це в свою черго потягне інфляцію і подальше зниження курсу гривні. Водночас за словами голови Нацбанку, уряд при розрахунках бюджету на наступний рік відштовхується від прогнозного курсу гривні 8,6 за долар.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі