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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Курс гривні

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      Національний банк не винен у девальвації гривні, - переконує його керівник Володими Стельмах.

      За його словами у поточному році регулятор не емітував жодної незабезпеченої гривні. Натомість постійно підтримує курс шляхом інтервенцій та аукціонів. Лише у вересні НБУ готовий вийти на ринок з пропозицією 1 мільярда доларів. А от якщо зміни до бюджету, за якими НБУ цього року має перерахувати в казну майже 10 мільярдів гривень все ж таки вступить у силу, - включати друкарський станок все ж таки доведеться.А це в свою черго потягне інфляцію і подальше зниження курсу гривні. Водночас за словами голови Нацбанку, уряд при розрахунках бюджету на наступний рік відштовхується від прогнозного курсу гривні 8,6 за долар.
      blog_ava
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      Новини за 8 вересня 2009
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