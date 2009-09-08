Курс гривні

Національний банк не винен у девальвації гривні, - переконує його керівник Володими Стельмах.

За його словами у поточному році регулятор не емітував жодної незабезпеченої гривні. Натомість постійно підтримує курс шляхом інтервенцій та аукціонів. Лише у вересні НБУ готовий вийти на ринок з пропозицією 1 мільярда доларів. А от якщо зміни до бюджету, за якими НБУ цього року має перерахувати в казну майже 10 мільярдів гривень все ж таки вступить у силу, - включати друкарський станок все ж таки доведеться.А це в свою черго потягне інфляцію і подальше зниження курсу гривні. Водночас за словами голови Нацбанку, уряд при розрахунках бюджету на наступний рік відштовхується від прогнозного курсу гривні 8,6 за долар.