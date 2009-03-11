США беруть курс на зближення з Кубою.

Американський сенат схвалив законопроект, який послаблює санкції проти Острова Свободи. Законодавці, зокрема, зняли обмеження на продаж Гавані продуктів харчування та ліків. Подарунок отримали також і американці кубинського походження - тепер громадяни США, які мають на острові близьких родичів, зможуть їх відвідувати не раз на три роки, як це було раніше, а кожного року. Розширять також і саме поняття "близькі родичі".Раніше цей документ підтримала палата представників. Останнє слово за президентом - аби документ набув чинності його повинен підписати Барак Обама. Сполучені Штати, нагадаємо, ще у далекому 1962 році ввели санкції проти Куби. З 1981 Генеральна асамблея ООН щороку звертається до Вашингтона з вимогою скасувати обмеження, втім досі Білий Дм ігнорував ці звернення.Певна відлига спостерігається також у відносинах Куби з Євросоюзом. Влітку минулого року чільники зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС відмінили економічні обмеження, введені проти Гавани у 2003 році.