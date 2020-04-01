Курс валют на 1 квітня: долар та євро впали у ціні

На середу, 1 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Українська гривня дещо зміцнила свої позиції, тоді як американська та європейська валюти втратили у ціні.

Американський долар у середу, 1 квітня, коштує уже не 28 гривень 6 копійок, а 27 гривень 62 копійки. Тобто за добу "вічнозелений" втратив одразу 44 копійки. Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

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Євро також зменшився у ціні, але більш суттєво, аніж долар. Один євро коштує 30 гривень 25 копійок. Зауважимо, що ще вчора, 31 березня, його вартість становила на 71 копійок більше – 30 гривень 36 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 27,57 – 27,63 гривні;

євро – у межах 30,20 – 30,27 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 50 копійок , а продати – за 27 гривень 98 копійок.

доведеться заплатити , а продати – за Курс євро в обмінниках: 30 гривень 10 копійок купівля, 30 гривень 48 копійок – продаж.

Що кажуть експерти про курс валют

Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.

У Нацбанку запевняють: панікувати не варто. Міжнародні резерви України сьогодні перевищують 26 мільярдів доларів США. У НБУ готові надалі за потреби проводити інтервенції з продажу валюти. Водночас у Нацбанку вважають, що коронавірус не має впливу на економіку України, а погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене швидше психологічним чинником.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу