09:30
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Курс валют на 1 квітня: долар та євро впали у ціні

      - Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ 1 квітня / pixabay.com

      На середу, 1 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Українська гривня дещо зміцнила свої позиції, тоді як американська та європейська валюти втратили у ціні.

      Американський долар у середу, 1 квітня, коштує уже не 28 гривень 6 копійок, а 27 гривень 62 копійки. Тобто за добу "вічнозелений" втратив одразу 44 копійки. Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

      Зверніть увагу Погіршення економічних прогнозів на 2020 рік: експерт пояснив, чи реальні цифри

      Євро також зменшився у ціні, але більш суттєво, аніж долар. Один євро коштує 30 гривень 25 копійок. Зауважимо, що ще вчора, 31 березня, його вартість становила на 71 копійок більше – 30 гривень 36 копійок.

      Вартість валюти на міжбанку:

      • долар – у межах 27,57 – 27,63 гривні;
      • євро – у межах 30,20 – 30,27 гривні.

      Вартість валюти в обмінниках:

      • В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 50 копійок, а продати – за 27 гривень 98 копійок.
      • Курс євро в обмінниках: 30 гривень 10 копійок купівля, 30 гривень 48 копійок – продаж.

      Що кажуть експерти про курс валют

      Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.

      У Нацбанку запевняють: панікувати не варто. Міжнародні резерви України сьогодні перевищують 26 мільярдів доларів США. У НБУ готові надалі за потреби проводити інтервенції з продажу валюти. Водночас у Нацбанку вважають, що коронавірус не має впливу на економіку України, а погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене швидше психологічним чинником.

      Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік
      Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Гривня Євро Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
      Лікування 47474
      сьогодні , 04:41 Українець воював за бойовиків, шпигував для ФСБ, служив у ЗСУ, а тепер іде під суд
      Новини України 4826
      сьогодні , 08:03 Картинки з Днем сміху: потішна добірка
      Традиції 1162
      сьогодні , 06:00 Що зміниться у квітні: надбавки до пенсій, 2 етап медреформи, карантин і податкові канікули
      Новини України 9905
      сьогодні , 03:59 Посада керівника "Енергоатома" за 5 мільйонів: Лерос продовжив "зливи" про брата Єрмака
      Новини України 20237
      сьогодні , 09:22 Прогноз погоди на 1 квітня: вдень буде сонячно та тепло, а вночі – мороз
      Новини України 860
      сьогодні , 09:00 День сміху: дотепні привітання з 1 квітня
      Традиції 4525
      сьогодні , 06:18 У Британії знайшли вівцю, яка лає та дружить з собаками: кумедні фото
      Курйозні новини 1325
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      31 березня , 23:53 Кордон не на замку: як МЗС збирається рятувати українців, які залишились за кордоном
      Дмитро Кулеба
      31 березня , 22:00 У всіх бідах росіян винен коронавірус
      Андрій Макаревич
      31 березня , 18:48 У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук