Курс валют 2 грудня: долар і євро вкотре подешевшали

На понеділок, 2 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

Відповідно до даних НБУ, 2 грудня за один американський долар доведеться викласти 23,97 гривні.

Це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 12 копійок, якщо порівнювати, з курсом на п’ятницю, 29 листопада.

Таким чином, у понеділок європейська валюта коштуватиме 26,33 гривні.