10:39
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Курс валют 2 грудня: долар і євро вкотре подешевшали

      907 Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ 2 грудня / isorepublic.com

      На понеділок, 2 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 2 грудня за один американський долар доведеться викласти 23,97 гривні.

      Це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 12 копійок, якщо порівнювати, з курсом на п’ятницю, 29 листопада.

      Таким чином, у понеділок європейська валюта коштуватиме 26,33 гривні.

      Хто хоче взяти Савченко заміж: екснардепка поділилася особистим – відео
      сьогодні
      4380
      Теги: Новини України Курси валют НБУ Валюта Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:01 Білий понеділок замість Чорної п'ятниці
      Сонячна Соля 274
      сьогодні , 09:01 Нові гроші: які банкноти вийдуть з обігу і що їх замінить
      Ірина Поліщук 2378
      сьогодні , 08:50 Як розвиватиметься альтернативна енергетика України
      Тимур Чмерук 288
      сьогодні , 08:02 Головні новини 1 грудня: вбивство сина депутата Соболєва у Києві, втрати на Донбасі
      Северин Трач 4494
      сьогодні , 01:10 Хто такий Вячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві
      Андрій Шляхтін 37230
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук