Як зміниться курс долара до Нового року?

Фінансові експерти розповіли про чинники, які впливають на курс валюти й дали свій прогноз. У деталях розбирався журналіст 24 каналу.

Українська економіка залежить від долара. Як тільки американська валюта стрибає вверх, разом з нею зростають і ціни в наших магазинах. Але останнім часом спостерігається зворотний процес – гривня зміцнюється. З чим це пов’язано? Невже в Україні розпочався економічний ріст? Експерти називають інші причини.

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Зокрема, економіст й автор книги "Як підняти українську економіку" Андрій Новак у зміцненні гривні вбачає об’єктивну економічну ситуацію та спекуляцію.

Не дивлячись на зростаюче негативне сальдо торгівлі, яке на сьогодні складає мінус 7 мільярдів доларів чи навіть більше, його з запасом перекривають прямі валютні потоки в Україну. Зростають у великих темпах закордонні перекази від українських заробітчан. До цього ще додався потік валюти від нерезидентів (іноземців – Прим. 24), які міняють долари на гривні й купують за ці гроші українські цінні папери,

– зазначає Новак.

Осідання капіталу відбувається в очікуванні великої приватизації, відкриття ринку землі, концесійних проектів та інших інвестиційних цілей.

Але працює й спекулятивний напрям на зниження курсу твердих валют та зміцнення гривні, каже Андрій Новак.

На цьому ринку грають серйозні гравці, які хочуть задешево купити валюту, а потім після "просадки" гривні заробити на цьому,

– наголосив експерт.

Ці фактори дають ефект зміцнення гривні на фоні негативної економічної ситуації в країні загалом.

Своєю чергою, економіст й шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб" Руслан Чорний дав прогноз, що до Нового року долар може продовжити падати.

Так, на зміцнення гривні впливає купівля українських цінних паперів іноземними інвесторами. Але ще ми зафіксували аномальне явище – немає великого попиту в імпортерів на валюту. Зазвичай перед Новим роком купуються автомобілі, холодильники, чайники... Все це купується за валюту, але попиту як завжди чомусь тепер немає. Перевага пропозиції над попитом продовжує давити долар вниз. Й ми бачимо, що до Нового року він може дійти до 22 гривень,

– прогнозує Чорний.

А от економіст Тарас Козак зазначає, що точно спрогнозувати зміну курсу долара неможливо. Є багато різних чинників, які можуть вплинути на це. Курс може як знизитись до 22 гривень за долар, так й піднятись до 30 гривень за долар.

Наприклад, нещодавно Україна виграла у черговий раз апеляцію у "Газпрому", який винен нашій державі 3 мільярди доларів. Раптом "Газпром" візьме й поверне ці гроші. Це одразу ж посилить гривню, а долар впаде. Інший варіант – від нас відвертається МВФ, у зв’язку з ситуацією з "Приватбанком". У цьому випадку долар піде уверх. Оцінювати ймовірність кожної події звісно можна, але їх дуже багато,

– пояснює Козак.

Також економіст пояснив, що закладена у бюджеті на 2020 рік ціна за один долар (27 грн) є приблизною. Це просто довідковий курс, по якому рахується імпорт й експорт. Цифра має бути одна, аби спрогнозувати можливі розрахунки.

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