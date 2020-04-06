Курс валют на 6 квітня: долар та євро суттєво подешевшали

На понеділок, 6 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська національна валюта продовжила зміцнювати свої позиції після невеликого падіння.

Як повідомили на сайті Нацбанку, на початку тижня долар втратив 22 копійки й тепер коштує 27 гривень 37 копійок. Тоді як, минулого банківського дня вартість "вічнозеленого" становила 27 гривень 59 копійок.

Зверніть увагу В НБУ розповіли про роботу банків і ситуацію на валютному ринку: відео

Євро також впало у ціні та станом на 6 квітня його вартість становить 29 гривень 56 копійок, а це на 52 копійки менше. Зауважимо, що наприкінці минулого тижня євро коштувало 30 гривень і 8 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 27,42 – 27,46 гривні;

євро – у межах 29,57 – 29,61 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 32 копійки , а продати – за 27 гривень 47 копійок.

доведеться заплатити , а продати – за 27 гривень 47 копійок. Курс євро в обмінниках: 29 гривень 30 копійок купівля, 29 гривень 54 копійки – продаж.

Що відомо про ситуацію на валютному ринку?У НБУ відзначили, що пік попиту на долари готівкою вже пройдено. Попит значно зменшився і вийшов на рівень середніх показників до кризи.



Нацбанк почав більше купувати іноземну валюту, ніж продавати її. Загалом НБУ тричі виходив на ринок і викупив понад 100 мільйонів доларів. НБУ допоміг банкам поповнити свої каси готівковими доларами та євро.



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу