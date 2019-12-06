Курс валют 6 грудня: валюта продовжує дешевшати

На п'ятницю, 6 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні світові валюти знову подешевшали.

Як повідомив Національний банк України на своєму офіційному сайті, 6 грудня ціна американського долара становитиме 23 гривні 88 копійок. Цікаво: Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз Це на 5 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 5 грудня. Водночас, головна валюта Євросоюзу втратила у ціні щодо гривні трішки менше – 2 копійки. Тож у п'ятницю за один євро доведеться віддати 26 гривень 49 копійок.