Курс валют 6 грудня: валюта продовжує дешевшати
На п'ятницю, 6 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні світові валюти знову подешевшали.
Як повідомив Національний банк України на своєму офіційному сайті, 6 грудня ціна американського долара становитиме 23 гривні 88 копійок.
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Це на 5 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 5 грудня.
Водночас, головна валюта Євросоюзу втратила у ціні щодо гривні трішки менше – 2 копійки.
Тож у п'ятницю за один євро доведеться віддати 26 гривень 49 копійок.
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