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      Курс валют 6 грудня: валюта продовжує дешевшати

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      Яким буде курс валют від НБУ 6 грудня / GettyImages

      На п'ятницю, 6 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні світові валюти знову подешевшали.

      Як повідомив Національний банк України на своєму офіційному сайті, 6 грудня ціна американського долара становитиме 23 гривні 88 копійок.

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      Це на 5 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 5 грудня.

      Водночас, головна валюта Євросоюзу втратила у ціні щодо гривні трішки менше – 2 копійки.

      Тож у п'ятницю за один євро доведеться віддати 26 гривень 49 копійок.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро
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