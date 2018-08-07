Курс валют на 7 серпня: долар продовжує рости, євро втратило в ціні

На вівторок, 7 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар продовжує рости, а європейська валюта подешевшала.

За офіційними даними Національного банку України, у вівторок, 7 серпня, ціна американського долара становитиме 27 гривень 13 копійок. Це на 4 копійки більше ніж попереднього банківського дня.

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Щодо європейської валюти, то у вівторок за неї потрібно буде віддати 31 гривню 31 копійку. Євро втратило в ціні 8 копійок у порівнянні з попереднім днем.