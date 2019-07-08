Курс валют на 8 липня: гривня вкотре помітно зміцнилася

На понеділок, 8 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти суттєво втратили у ціні.

Згідно з даними, опублікованими на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем (п'ятниця, 5 липня) долар втратив у ціні 16 копійок.

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Тож у понеділок, 8 липня, вартість "зеленого" становитиме 25 гривень 71 копійку.

Відносно євро гривня ще більш суттєво укріпила свої позиції – європейська валюта здешевшала аж на 26 копійок.

Купити євро 8 липня можна буде за 28 гривень 95 копійок.