Курс валют на 18 лютого: долар та євро зросли

На понеділок, 18 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти здорожчали.

Згідно з даними на сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар додав у ціні 9 копійок. Тож "зелений" у понеділок коштує 27 гривень 24 копійки.

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Тим часом європейська валюта здорожчала на 8 копійок. Так, вартість 1 євро становить 30 гривень 68 копійок.