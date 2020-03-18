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      Курс валют на 18 березня: гривня невпинно падає

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      Курс валют НБУ на 18 березня / 24 канал

      На середу, 18 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня посипеться ще на понад пів гривні щодо долара і дещо менше щодо євро.

      За даними державного регулятора, 18 березня за один долар доведеться заплатити 27 гривень 6 копійок.

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      Таким чином лише за добу долар здорожчав на понад пів гривні. У середу його вартість буде на 54 копійки дорожчою, ніж попереднього банківського дня – 17 березня.

      Ще дев'ять днів тому американська валюта коштувала 24 гривні 74 копійки. За цей час лише офіційна вартість долара зросла на понад 2 гривні 30 копійок. В обмінниках ситуація ще гірша.

      Вартість долара на міжбанку 18 березня буде у межах 27,01 – 27,15. В обмінниках за "вічнозелений" доведеться заплатити понад 28 гривень 40 копійок, продати долар можна за 27,80 гривень.

      Вартість євро 18 березня теж зросте. У середу за головну валюту Європейського Союзу, за даними НБУ, доведеться заплатити 29 гривень 73 копійки.

      Таким чином за одну добу вартість офіційного курсу євро зросте на 21 копійку. Загалом за останні 9 днів вартість євро зросла на понад 2 гривні.

      На міжбанку вартість євро коливатиметься у межах 29,63 – 29,78 гривні. В обмінниках євро давно здолав позначку у 30 гривень – 30 гривень 88 копійок купівля, але 29 гривень 55 копійок продаж.

      Цікаво Україна вже витратила мільярд доларів, щоб втримати курс гривні

      Чому офіційний курс так сильно відрізняється від курсу в обмінниках?Усе через обмеження, введені у межах карантину через коронавірус. Через це існують проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож вона дорожчає швидше, ніж офіційний курс.


      Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Долар Гривня Долар-Гривня Валюта Євро Курси валют
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