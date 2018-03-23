Курс валют на 23 березня: долар не припиняє падати, євро зросло

На п'ятницю, 23 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Основна американська валюта продовжує втрачати у ціні, натомість євро несуттєво зросло.

Так, за даними фінрегулятора, станом на 23 березня за один американський "зелений" доведеться заплатити 26 гривень 25 копійок. А це ще на 3 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

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Водночас євро навпаки подорожчав. У п'ятницю, європейська валюта коштує 32 гривні 33 копійки, тобто на 5 копійок більше, ніж у четвер, 22 березня.