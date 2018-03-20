НБУ затвердив правила заокруглення загальної суми покупки у чеку: коли рішення вступить в силу

Національний банк України з 1 липня 2018 року припиняє додатковий випуск у готівковий обіг монет дрібних номіналів – 1, 2, 5 та 25 копійок. Відтак саме з 1 липня запрацює правило заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

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Нагадаємо, рішення вилучити з обігу монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок в НБУ озвучили ще листопаді 2017 року. Задля розрахунків готівкою, було запропоновано заокруглювати суму у чеку:

сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Правила заокруглення сум від НБУ

При цьому, заокруглення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків.

Водночас Національний банк України не вилучатиме з обігу монети дрібних номіналів. Вони й надалі перебуватимуть в обігу та використовуватимуться як засіб платежу. У разі наявності в покупця монет дрібних номіналів він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами.

Зміни в готівковому обігу від НБУ

Як відомо, в Україні з 27 квітня 2018 року введуть в обіг нові монети номіналом в 1 та 2 гривні, а 5 та 10 гривень з'являться в обігу у 2019-2020 роках.