Курс валют на 23 серпня: гривня помітно зміцнить свої позиції
На п'ятницю, 23 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти помітно втратять у ціні.
За офіційними даними Нацбанку, американський долар втратить 16 копійок у порівнянні з курсом за четвер, 22 серпня.
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Ціна одного американського долара становитиме 25 гривень 4 копійки.
Своєю чергою, євро втратить аж 24 копійки у порівнянні із курсом попереднього банківського дня.
Його вартість 23 серпня складе 27 гривень 77 копійок.
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