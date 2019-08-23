Курс валют на 23 серпня: гривня помітно зміцнить свої позиції

На п'ятницю, 23 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти помітно втратять у ціні.

За офіційними даними Нацбанку, американський долар втратить 16 копійок у порівнянні з курсом за четвер, 22 серпня. Цікаво: Таємна подорож гривні з Канади: як Україна наважилася на власну валюту Ціна одного американського долара становитиме 25 гривень 4 копійки. Своєю чергою, євро втратить аж 24 копійки у порівнянні із курсом попереднього банківського дня. Його вартість 23 серпня складе 27 гривень 77 копійок.