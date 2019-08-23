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      Курс валют на 23 серпня: гривня помітно зміцнить свої позиції

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 23 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 23 серпня / GettyImages

      На п'ятницю, 23 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти помітно втратять у ціні.

      За офіційними даними Нацбанку, американський долар втратить 16 копійок у порівнянні з курсом за четвер, 22 серпня.

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      Ціна одного американського долара становитиме 25 гривень 4 копійки.

      Своєю чергою, євро втратить аж 24 копійки у порівнянні із курсом попереднього банківського дня.

      Його вартість 23 серпня складе 27 гривень 77 копійок.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
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