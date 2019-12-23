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      Курс валют на 23 грудня: долар підходить до 23 гривень, євро – менше ніж 26 гривень

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      Яким буде курс валют від НБУ на 23 грудня / reshot.com

      На понеділок, 23 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 23 грудня за один американський долар доведеться викласти 23,29 гривні.

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      Це на 8 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 20 грудня.

      Таким чином, у понеділок європейська валюта коштуватиме 25, 85 гривні.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші Валюта Долар-Гривня Гривня Євро Долар Курси валют НБУ
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