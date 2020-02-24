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      Курс валют на 24 лютого: долар і євро мінімально подешевшали

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      Курс валют НБУ на 24 лютого / 24 Канал

      На понеділок, 24 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Обидві іноземні валюти мінімально втратили у ціні.

      Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомив, що 24 лютого ціна американського "зеленого" становитиме 24 гривні 45 копійок.

      Цікаво: Які переваги зміцнення гривні: пояснення НБУ

      Це лише на 3 копійки менше, аніж було у попередній банківський день – 21 лютого.

      Головна валюта Євросоюзу у понеділок втратила в ціні щодо гривні лише 1 копійку. Відтак, 24 лютого за один євро доведеться віддати 26 гривень 41 копійку.

      Зверніть увагу! Відповідно до прогнозів Мінекономіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році має становити приблизно 27 гривень за один долар.

      Як змінилася ціна на валюту з початку 2020 року

      У січні валюта почала серйозно дорожчати. Впродовж першого місяця 2020 року долар загалом додав у ціні понад 1 гривню, а євро – 90 копійок.

      На початку лютого обидві валюти продовжили дорожчати  – ціна "зеленого" перетнула позначку у 25 гривень, а ціна євро наблизилась до 28 гривень за одиницю. Проте вже з середини місяця валюта трішки здешевшала і наразі тримається на рівні 24,5 гривні за долар і 26,5 гривні за євро.

      До теми: Як відкриття ринку землі вплине на курс валют: пояснення НБУ

      Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський розповів у коментарі 24 каналу, що гривня впала у січні 2020 року через низку факторів.

      Через гарний врожай заходило багато нерезидентів, які пропонували валюту. І ціни на енергоносії. Зараз ціни на газ і бензин є дуже низькими. Можливо, в жовтні знову буде падіння гривні. Через сезонність,
      – зауважив експерт.

      середньорічний курс гривні, гривня-долар
      Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта
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