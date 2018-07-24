Курс валют на 24 липня: євро значно подорожчав
На вівторок, 24 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта не зміниться у ціні, а ось європейська помітно збільшиться у вартості.
За офіційною інформацією Нацбанку, американський долар не зміниться у ціні та коштуватиме так само, як і 23 липня.
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Його ціна у вівторок, 24 липня, становитиме 26 гривень 44 копійки.
Європейська валюта, своєю чергою, суттєво подорожчає у порівнянні з попереднім банківським днем, додавши 12 копійок.
Так, ціна євро у вівторок становитиме 30 гривень 98 копійок.
Джерело: 24 канал
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