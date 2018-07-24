Курс валют на 24 липня: євро значно подорожчав

На вівторок, 24 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта не зміниться у ціні, а ось європейська помітно збільшиться у вартості.

За офіційною інформацією Нацбанку, американський долар не зміниться у ціні та коштуватиме так само, як і 23 липня. Читайте також: За рівнем реальних зарплат Білорусь випереджає Україну Його ціна у вівторок, 24 липня, становитиме 26 гривень 44 копійки. Європейська валюта, своєю чергою, суттєво подорожчає у порівнянні з попереднім банківським днем, додавши 12 копійок. Так, ціна євро у вівторок становитиме 30 гривень 98 копійок.