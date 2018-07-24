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Курс валют на 24 липня: євро значно подорожчав

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Курс валют НБУ на 24 липня
Курс валют НБУ на 24 липня / 2day.kh.ua

На вівторок, 24 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта не зміниться у ціні, а ось європейська помітно збільшиться у вартості.

За офіційною інформацією Нацбанку, американський долар не зміниться у ціні та коштуватиме так само, як і 23 липня.

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Його ціна у вівторок, 24 липня, становитиме 26 гривень 44 копійки.

Європейська валюта, своєю чергою, суттєво подорожчає у порівнянні з попереднім банківським днем, додавши 12 копійок.

Так, ціна євро у вівторок становитиме 30 гривень 98 копійок.

Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня євро Гривня
Джерело: 24 канал
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