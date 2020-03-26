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      Курс валют на 26 березня: долар і євро знову дорожчають

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      Яким буде курс валют від НБУ 26 березня / 24 канал

      На четвер, 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська та європейська валюта знову додали в ціні. Тенденція останніх днів щодо зміцнення гривні, на жаль, не збереглась.

      За ​даними національного регулятора, 26 березня американський долар подорожчав і тепер коштує 27 гривень 95 копійок. А це на 18 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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      Євро також здорожчав у ціні. 26 березня один євро коштує 30 гривень і 26 копійок. Зауважимо, що ще вчора, 25 березня, його вартість становила на 16 копійок менше.

      Вартість валюти на міжбанку:

      • Долар США – 27,98 – 28,01 гривні;
      • Євро – 30,30 – 30,33 гривні;

      Вартість валюти в обмінниках:

      • В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 61 копійок, а продати – за 28 гривень 32 копійок.
      • Курс євро в обмінниках: 29 гривень 54 копійки купівля, 30 гривень 50 копійок – продаж.

      Чому курс валют коливається?Епідемія коронавірусу відчутно позначилася на економіці України й в економічному плані зачепила чи не кожного українця. Так, з початку березня долар здорожчав на понад 3 гривні та не припиняє збільшуватися у ціні.

      курс
      Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу

      Гороскоп на 26 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта Євро Гривня
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