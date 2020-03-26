Курс валют на 26 березня: долар і євро знову дорожчають

На четвер, 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська та європейська валюта знову додали в ціні. Тенденція останніх днів щодо зміцнення гривні, на жаль, не збереглась.

За ​даними національного регулятора, 26 березня американський долар подорожчав і тепер коштує 27 гривень 95 копійок. А це на 18 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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Євро також здорожчав у ціні. 26 березня один євро коштує 30 гривень і 26 копійок. Зауважимо, що ще вчора, 25 березня, його вартість становила на 16 копійок менше.

Вартість валюти на міжбанку:

Долар США – 27,98 – 28,01 гривні;

Євро – 30,30 – 30,33 гривні;

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 61 копійок, а продати – за 28 гривень 32 копійок.

Курс євро в обмінниках: 29 гривень 54 копійки купівля, 30 гривень 50 копійок – продаж.

Чому курс валют коливається?Епідемія коронавірусу відчутно позначилася на економіці України й в економічному плані зачепила чи не кожного українця. Так, з початку березня долар здорожчав на понад 3 гривні та не припиняє збільшуватися у ціні.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу