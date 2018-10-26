Курс валют на 26 жовтня: долар і євро стрімко зросли
На п'ятницю, 26 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти значно додали у ціні.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 25 жовтня ціна американського долара становитиме 28 гривень 33 копійки.
Читайте також: Коли Україна отримає перший транш МВФ у рамках нової програми: заява голови НБУ Смолія
Зауважимо, що це на 12 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Водночас, головна валюта Євросоюзу додала в ціні майже вдвічі більше, аніж американський "зелений" – аж 21 копійку.
Відтак, у п'ятницю за один євро прийдеться віддати 32 гривні 34 копійки.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
На пляжах Одеси радять тимчасово не купатися: названо причину14 серпня 2017 , 23:00
"Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій18 грудня 2014 , 23:35
"Спортінг" оцінив півзахисника "Динамо" у 60 мільйонів євро15 червня 2016 , 11:03
Венгер пояснив причини провалу "Арсенала" в матчі проти "Баварії"16 лютого 2017 , 08:30