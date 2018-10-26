На п'ятницю, 26 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти значно додали у ціні.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 25 жовтня ціна американського долара становитиме 28 гривень 33 копійки. Читайте також: Коли Україна отримає перший транш МВФ у рамках нової програми: заява голови НБУ Смолія Зауважимо, що це на 12 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Водночас, головна валюта Євросоюзу додала в ціні майже вдвічі більше, аніж американський "зелений" – аж 21 копійку. Відтак, у п'ятницю за один євро прийдеться віддати 32 гривні 34 копійки.