Курс валют на 27 липня: євро помітно подорожчав
На п'ятницю, 27 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта зросла у ціні на кілька копійок, а ось європейська збільшиться у вартості суттєвіше.
За офіційною інформацією Нацбанку, американський долар зросте у ціні всього на дві копійки, у порівнянні з попереднім банківським днем та коштуватиме 26 гривень 65 копійок.
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Європейська валюта подорожчає суттєвіше додавши у ціні 10 копійок.
Ціна євро у п'ятницю становитиме 31 гривню 22 копійок.
Джерело: 24 канал
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