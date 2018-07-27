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Курс валют на 27 липня: євро помітно подорожчав

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Курс валют НБУ на 27 липня
Курс валют НБУ на 27 липня / breakingtheonepercent.com

На п'ятницю, 27 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта зросла у ціні на кілька копійок, а ось європейська збільшиться у вартості суттєвіше.

За офіційною інформацією Нацбанку, американський долар зросте у ціні всього на дві копійки, у порівнянні з попереднім банківським днем та коштуватиме 26 гривень 65 копійок.

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Європейська валюта подорожчає суттєвіше додавши у ціні 10 копійок.

Ціна євро у п'ятницю становитиме 31 гривню 22 копійок.

Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар євро НБУ Валюта Курси валют
Джерело: 24 канал
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