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      Курс валют на 30 січня: долар і євро знову подорожчали

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      Курс валют НБУ на 30 січня / stocksnap.io

      На четвер, 30 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти продовжують стрімко дорожчати.

      Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що 30 січня ціна американського "зеленого" становитиме 24 гривні 85 копійок.

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      Це на 13 копійок більше, аніж було у попередній банківський день – 29 січня.

      Головна валюта Євросоюзу також продовжує рости й у четвер додасть у ціні 12 копійок. Відтак, 30 січня за один євро доведеться віддати 27 гривень 33 копійки.

      Як росте валюта з початку 2020 року:

      • Наприкінці 2019 року Національний банк встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Така ціна зберігалася впродовж різдвяно-новорічних свят у січні 2020 року.
      • Після свят валюта почала поступово дорожчати. Впродовж січня долар додав у ціні понад 1 гривню, а євро – 90 копійок.
      • Зауважимо, згідно прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Як змінювалась валюта за часи незалежності України / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня НБУ
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