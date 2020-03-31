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      Курс валют на 31 березня: долар трохи подешевшав

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      Яким буде курс валют від НБУ 31 березня / 24 канал

      На вівторок, 31 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Гривня трохи зміцнилась щодо американської валюти. І дещо втратила в порівнянні з головною валютою Євросоюзу.

      За даними національного регулятора, 31 березня за один долар доведеться заплатити 28 гривень 1 копійку. Таким чином "вічнозелений" подешевшав аж на 17 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 30 березня.

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      Водночас європейська валюта трішки здорожчала, але лише на 6 копійок. За один євро треба віддати 30 гривень 96 копійок.

      Зверніть увагу! Євро за останні три тижні теж здійснив величезний стрибок. Головна валюта Європейського Союзу за цей час здорожчала на 3 гривні 20 копійок.

      Курс гривні щодо євро та долара 30 березня на готівковому ринку майже не змінився – європейська валюта подорожчала на кілька копійок, а американська – навпаки, подешевшала.

      Долар у понеділок купували за 27,99 гривні (-1 копійка в порівнянні з п'ятницею), а продавали по 28,57 гривні (-6 копійок).

      Євро у понеділок теж подорожчав – купували за 30,51 гривні (+8 копійок), а продавали, як і в п'ятницю, по 31,43 гривні.

      В обмінниках долар 30 березня можна було придбати за 28,3 гривні, продати – 28,4. Євро коштує 31,8 гривні, а продаж європейської валюти – 31,05 гривні.

      курс валют долар гривня
      Статистика курсу валют в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Долар Гривня Євро Долар-Гривня Валюта Курси валют
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