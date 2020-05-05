Курс валют на 5 травня: євро відчутно дорожчає

На вівторок, 5 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Поки американська залишається практично на попередньому рівні, європейська доволі сильно зміцнилася.

За даними національного регулятора, у вівторок один долар коштуватиме 26 гривень 97 копійок.

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Це лише на 2 копійки більше, ніж було у попередній банківський день – 4 травня.

На міжбанку американська валюта торгуватиметься у межах 26,93 – 26,96 гривні. В обмінниках за вічнозелений доведеться заплатити 27 гривень 18 копійок. Свої долари можна продати за 26 гривень 88 копійок.

Водночас євро 5 травня зміцниться значно відчутніше – одразу на 22 копійки. У вівторок він коштуватиме 29 гривень 51 копійку.

На міжбанку вартість європейської валюти коливатиметься у межах 29,42 – 29,45 гривні. В обмінниках купити євро можна за 29 гривень 55 копійок, продати – за 29 гривень 2 копійки.

Від початку кризи у березні американський долар здорожчав на понад 2 гривні 20 копійок, а євро додав у вартості майже 2 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу