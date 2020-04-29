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      Курс валют на 29 квітня: долар трішки подешевшав, євро – практично без змін

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 29 квітня 2020
      Яким буде курс валют від НБУ 29 квітня / myvin.com.ua

      На середу, 29 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта дещо здешевшала. Водночас головна валюта Євросоюзу несуттєво здорожчала.

      За даними національного регулятора, у середу, 29 квітня, вартість одного долара становить 27 гривень 4 копійки. Тобто його вартість зменшилася на 6 копійок. Зауважимо, що 28 квітня він коштував 27 гривень і 10 копійок.

      Радимо ознайомитись Як правильно переказувати гроші на картку, не порушуючи закон: пояснення Нацбанку

      Євро ж навпаки – трішки здорожчало в ціні на 2 копійки. Тепер ціна євро становить 29 гривень 43 копійки.

      Вартість валюти на міжбанку:

      • долар – у межах 27,02 – 27,34 гривні;
      • євро – у межах 29,02 – 29,56 гривні.

      Вартість валюти в обмінниках:

      • В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 19 копійок, а продати – за 27 гривень 26 копійок.
      • Курс євро в обмінниках: 29 гривень 26 копійок купівля, 29 гривень 36 копійок – продаж.

      Зверніть увагу! Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати. Втім, не слід очікувати долара по 30 гривень. В НБУ все ще є інструменти для стримування курсу. Однак, усе залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, COVID-19 та фондовими ринками. Якщо ж фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.

      Чому курс гривні "стрибає"?Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Гроші Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня
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