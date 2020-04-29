Курс валют на 29 квітня: долар трішки подешевшав, євро – практично без змін

На середу, 29 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта дещо здешевшала. Водночас головна валюта Євросоюзу несуттєво здорожчала.

За даними національного регулятора, у середу, 29 квітня, вартість одного долара становить 27 гривень 4 копійки. Тобто його вартість зменшилася на 6 копійок. Зауважимо, що 28 квітня він коштував 27 гривень і 10 копійок.

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Євро ж навпаки – трішки здорожчало в ціні на 2 копійки. Тепер ціна євро становить 29 гривень 43 копійки.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 27,02 – 27,34 гривні;

євро – у межах 29,02 – 29,56 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 19 копійок, а продати – за 27 гривень 26 копійок.

Курс євро в обмінниках: 29 гривень 26 копійок купівля, 29 гривень 36 копійок – продаж.

​Зверніть увагу! Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати. Втім, не слід очікувати долара по 30 гривень. В НБУ все ще є інструменти для стримування курсу. Однак, усе залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, COVID-19 та фондовими ринками. Якщо ж фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.

Чому курс гривні "стрибає"?Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.