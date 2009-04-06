Курятина для ЄС

Українську курятину продаватимуть до країн Європейського Союзу.

Найбільші вітчизняні виробники м’яса птиці і курячих яєць - чекають на перевірки з боку спеціальних інспекторів ЄС. За інформацією видання "Економічєскіє Ізвєстія", ті повинні приїхати до нашої країни вже у червні, та визначити, чи відповідає українська продукція європейським стандартам, і чи можна постачати її до Старого Світу.Зауважимо, вітчизняні комбінати з виробництва м’яса птиці, яєць, а також рідких яєчних продуктів, - повністю задовольняють попит на внутрішньому ринку. Тим не менше, птахокомбінати постійно нарощують потужності. Так, за даними "Союзу птахівників України", у минулому році виробництво курячого м’яса збільшилося на 16% - до 1 млн. тонн., а яєць - на 8% - до 15 мільярдів шт. Зауважимо, українські яйця наразі вже експортуються до Грузії, Арменії, Казахстану, Азербайджану та Сирії. Якщо ж Європейські інспектори підтвердять відповідність вітчизняної продукції вимогам ЄС, вже у цьому році виробники готові продати на Захід 2 мільярди штук яєць, і понад 100 тисяч тонн курячого м’яса.