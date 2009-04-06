20:58
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Курятина для ЄС

08:49, 6 квітня 2009 263

Українську курятину продаватимуть до країн Європейського Союзу.

Найбільші вітчизняні виробники м’яса птиці і курячих яєць - чекають на перевірки з боку спеціальних інспекторів ЄС. За інформацією видання "Економічєскіє Ізвєстія", ті повинні приїхати до нашої країни вже у червні, та визначити, чи відповідає українська продукція європейським стандартам, і чи можна постачати її до Старого Світу.Зауважимо, вітчизняні комбінати з виробництва м’яса птиці, яєць, а також рідких яєчних продуктів, - повністю задовольняють попит на внутрішньому ринку. Тим не менше, птахокомбінати постійно нарощують потужності. Так, за даними "Союзу птахівників України", у минулому році виробництво курячого м’яса збільшилося на 16% - до 1 млн. тонн., а яєць - на 8% - до 15 мільярдів шт. Зауважимо, українські яйця наразі вже експортуються до Грузії, Арменії, Казахстану, Азербайджану та Сирії. Якщо ж Європейські інспектори підтвердять відповідність вітчизняної продукції вимогам ЄС, вже у цьому році виробники готові продати на Захід 2 мільярди штук яєць, і понад 100 тисяч тонн курячого м’яса.    
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
765
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук