Російсько-казахський холдинг "Kusto group", що має монопольне виробництво азбестового будівельної продукції в Україні, ігнорує заборону небезпечного для здоров'я азбесту і цим блокує виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Як російсько-казахське лобі намагається зберегти виробництво небезпечного азбесту і заблокувати євроінтеграцію України".

Ще у 2017 лобі "Kusto group" зміг через Касаційний адміністративний суд України скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України №339, яким МОЗ намагався затвердити державні санітарні норми та правила "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест".

Після цього потрібну норму внесли в законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я", який передбачає заборону азбесту. Однак проти нього зараз розгорнули інформаційну кампанію, ставлячи одночасно під загрозу Угоду про асоціацію з ЄС і здоров'я українців.

Глава комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що "дуже багато хто не хоче", щоб законопроєкт був прийнятий в цілому. Проєкт закону отримав близько 900 поправок.

"Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо зараз листи з вимогами прибрати норму, яка забороняє азбест, хоч азбест – це шифер", – заявив Радуцький.

МОЗ у відповіді на запит зазначає, що "з огляду на опір на будь-які дії щодо заборони використання азбесту й азбестовмісних матеріалів" він "всіляко підтримує" впровадження норм, передбачених 27 статтею законопроєкту 4142.

Міжнародні організації і парламентарії іноземних держав звернулися до спікера Ради Разумкова та голові медичного комітету Радуцького із закликом заборонити азбест і не підпадати під вплив політичних і економічних груп.