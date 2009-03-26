18:52
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Квартири для "елітівців"

21:53, 26 березня 2009 226

Квартири можуть отримати 32, з 754 інвесторів, що звернулись до Київради.

32 з 754 потерпілих внаслідок афери "Еліта-центр" дали надію на те, що вони таки матимуть власне житло. Як пояснили у Київраді - відбирали тих, хто потрапив у найбільш скрутне становище, а також 100 відсотково заплатив за житло.Юрій Федоренко (голова правління громадської організації "Центр правозахисту"): "Підписання попередніх договорів може вітатися потерпілими, єдине, що якщо воно не носитиме популістський характер. Не зрозуміло, чому підписується 32 угоди, в указі Президента було чітко прописано забезпечити житлом всіх потерпілих".Деякі депутати за це рішення не голосували - кажуть суди давно визнали КМДА винною у ситуації з "Еліта-центром", і міськадміністрація зобов'язана відшкодувати всі збитки потерпілим.Сергій Мельник (депутат Київради): "Рішення про надання квартир ще на сьогодні немає. Все це покрито мраком, без прозорості, без обґрунтованості, саме тому, я думаю, що більшість людей, що постраждали, шукають рішення в судах".Решті вкладників міськадміністрація обіцяє найближчим часом розпочати зведення будинків на 3 ділянках у Києві - 25% квартир в них планується віддати потерпілим. Проте за словами лідерів громадських організації, що об'єднують ошуканих інвесторів, ці будівництва нині заморожено.    
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1148
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1108
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук