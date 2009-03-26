Квартири для "елітівців"

Квартири можуть отримати 32, з 754 інвесторів, що звернулись до Київради.

32 з 754 потерпілих внаслідок афери "Еліта-центр" дали надію на те, що вони таки матимуть власне житло. Як пояснили у Київраді - відбирали тих, хто потрапив у найбільш скрутне становище, а також 100 відсотково заплатив за житло.Юрій Федоренко (голова правління громадської організації "Центр правозахисту"): "Підписання попередніх договорів може вітатися потерпілими, єдине, що якщо воно не носитиме популістський характер. Не зрозуміло, чому підписується 32 угоди, в указі Президента було чітко прописано забезпечити житлом всіх потерпілих".Деякі депутати за це рішення не голосували - кажуть суди давно визнали КМДА винною у ситуації з "Еліта-центром", і міськадміністрація зобов'язана відшкодувати всі збитки потерпілим.Сергій Мельник (депутат Київради): "Рішення про надання квартир ще на сьогодні немає. Все це покрито мраком, без прозорості, без обґрунтованості, саме тому, я думаю, що більшість людей, що постраждали, шукають рішення в судах".Решті вкладників міськадміністрація обіцяє найближчим часом розпочати зведення будинків на 3 ділянках у Києві - 25% квартир в них планується віддати потерпілим. Проте за словами лідерів громадських організації, що об'єднують ошуканих інвесторів, ці будівництва нині заморожено.