Квартирне питання

Державна іпотечна установа витратить чергові 276 мільйонів гривень.

Відповідне рішення прийнято Кабміном. Кошти спрямують на купівлю 1030 квартир у 24-х житлових будинках. Квартири буде передано пільговим категоріям громадян які мають право на отримання житла.Загалом уряд вже виділив півтора мільярда гривень на викуп у забудовників майже 6 тисяч квартир. Програмою передбачено викуп житла у недобудованих будинках на загальну суму 2 млрд. грн. до кінця року. Викупити планують 10 тисяч квартир. Нагадаємо, у черзі на житло зараз перебуває більше мільйона українських родин.