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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Квартирне питання

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      Державна іпотечна установа витратить чергові 276 мільйонів гривень.

      Відповідне рішення прийнято Кабміном. Кошти спрямують на купівлю 1030 квартир у 24-х житлових будинках. Квартири буде передано пільговим категоріям громадян які мають право на отримання житла.Загалом уряд вже виділив півтора мільярда гривень на викуп у забудовників майже 6 тисяч квартир. Програмою передбачено викуп житла у недобудованих будинках на загальну суму 2 млрд. грн. до кінця року. Викупити планують 10 тисяч квартир. Нагадаємо, у черзі на житло зараз перебуває більше мільйона українських родин.
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      Новини за 10 вересня 2009
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