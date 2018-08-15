Квартирні афери в Україні: як шахраї "законно" відбирають квартири

Останнім часом все більше киян потрапляє у тенета аферистів. З допомогою одного сфальшованого документу і підмовленого нотаріуса у людини легко забрати помешкання.

Під особливим прицілом самотні люди і ті, хто надовго від'їжджає з дому. Найбільш резонансна історія трапилась з киянином Ростиславом Тихоновом, який поїхав воювати на Донбас, а в той час у нього відібрали житло.

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Квартирою він володів вдвох з батьком. Доки Тихонов-молодший воював, Тихонова-старшого напоїли, щось вкололи та змусили підписати документи про продаж одразу двох двокімнатних квартир. Друга належала тільки батькові.

У прокуратурі Києва кажуть, що було втрачено час для проведення експертизи по свіжим слідам.

Експертиза, яка була призначена за його почерком, встановила, що він усвідомлював наслідки своїх дій, але в той самий час перебував під дією якихось факторів. Тобто його стан був незвичний,

– зазначила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Новим власником квартир став Анатолій Остапенко, за документами дві квартири в столиці коштували йому лише 11 тисяч доларів. В 10 разів дешевше ринкової ціни. Але і "смішних" грошей 61-річний Тихонов не отримав. Бо крім договорів купівлі-продажу підписав ще й боргову розписку –на ті самі 11 тисяч.



Свою частину квартири Ростиславу вдалось відвоювати у судах, бо її продано на підставі підробленого рішення Дарницького суду. Це сфальсифіковане рішення в центрі уваги прокуратури. За батькову жилплощу війна триває третій рік. Справа вже дійшла до Верховного Суду, якщо той визнає договір купівлі недійсними, Тихонов батько отримає свою половину назад.



Тим часом фігурант цієї справи – Остапенко сам став "захисником ошуканих власників" і створив організацію "Печерська варта". Спочатку він погодився на інтерв'ю з журналістами та розповідав про свою громадську діяльність. Відповів і на запитання про квартиру Тихонова. Однак, по закінченню півгодинного інтерв'ю, Остапенко став вимагати стерти записи і заборонив показувати розмову з ним в ефірі.

За його словами, він купив дві квартири за 11 тисяч доларів, маючи усну домовленість з Олександром Тихоновим, що той зможе жити в одній із квартир впродовж 10-15 років.

Людина, яка стала власником квартири Тихонова, фігурує ще принаймні в одному провадженні, яке також пов'язано з відчуженням нерухомості. Прокуратурою міста Києва було прийнято рішення перевірити інформацію про наявність даних про цю особу по іншим регіонам України,

– заявила Максимець.

Минулого літа ще один киянин – Олександр Цукренко, людина з особливими потребами, раптом з'ясував, що в його трикімнатної квартири на тому ж таки Печерську з'явились нові власники. Замінити замки їм завадили сусіди, ця справа нині також у суді. З появою нових власників з'явився й Остапенко. Сам Цукренко подав на шахрая дві скарги до прокуратури за переслідування.

Неодноразово Остапенка бачили й сусіди, які прожили з Цукренком в одному будинку все життя. Зловмисник назвав журналістам точний метраж, поверх та навіть кількість вікон у квартирі. І запевняв, що єдина його мета, щоб квартиру справжньому власнику повернули, а правоохоронці, мовляв, були пильнішими.



Крапку в історіях обох квартир має поставити суд. Експерти ж радять усім власникам квартир час від часу перевіряти у держреєстрі речових прав на нерухоме майно, чи бува у вашої квартири не з'явився новий власник.