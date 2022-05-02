На 7 поверсі напівзруйнованого дому Бородянки помітили кота: його спробують врятувати

У Бородянці, що в Київській області, намагаються врятувати кота, який опинився у напівзруйнованому будинку. Пухнастого друга помітили на 7-у поверсі будинку, який розгромили російські військові.

Для порятунку кота потрібна вантажівка з "вежею"

Активіст Євген Кібець просить про допомогу у фейсбуці. Він опублікував світлини практично знищеного будинку в Бородянці, де на 7-у поверсі перебуває кіт.

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Для порятунку кота потрібна вантажівка з "вежею". Активісти планують врятувати кота у понеділок, 2-го травня.

Не відомо, скільки часу кіт пробував у будинку та чи має він їжу. Він влаштувався на повністю зруйнованому перекритті в картонній коробці.

Зауважимо, що Збройні Сили України витіснили росіян з Бородянки наприкінці березня.



Зруйнований будинок у Бородянці, де знайшли кота / Фото з фейсбуку Євген Кібець



Зруйнований будинок у Бородянці, де знайшли кота / Фото з фейсбуку Євген Кібець

Українці рятують тварин під час війни

На відміну від російських окупантів, українці простягають руку допомоги не тільки одне одному, але й тваринкам. В Україні вже створили сайт, де можна розмістити оголошення про загублених і знайдених домашніх улюбленців.

На Київщині, де російські військові вчиняли страшні звірства, місцева жителька врятувала 16 собак. Вона не побоялася виїхати на другому тижні російської окупації, рятуючи пухнастих від голоду.

Про різницю між українцями та росіянами свідчить випадок на Миколаївщині. Окупанти кинули собаку на полі бою, після чого наші військові прихистили чотирилапого. Тепер він зможе помститися росіянам.

Ще одна щемлива історія сталася на Київщині. Правоохоронці прийшли на допомогу собаці, якого залишили господарі під час евакуації. Чотирилапого буквально врятували від голодної смерті.

На допомогу тваринам приходять буквально всі українці. Наприклад, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба забрав собі цуценя, яке врятували у блокадному Маріуполі.

На Донеччині в біді песика не залишили рятувальники. Від обстрілів цуценя засипало уламками та землею. На щастя, пухнастого друга також врятували.

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