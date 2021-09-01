У київській школі № 309 для першокласників підготували свято у цікавому стилі. Всі дітки були у вишиванках.

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Як розповіла директорка Ольга Тимошенко, серед першокласників є учні із Донецької та Луганської областей. А також – навіть із Криму.

У 2021 році, як і у 2020 році, батьки після уроків зустрічатимуть дітей надворі. Для цього на подвір'ї облаштували спеціальні парасольки.

Не всі вчителі школи вакцинувались

За словами директорки, вакцинувались всі вчителі, як мали можливість. Це приблизно 65% осіб.

Вчителі – люди обізнані, розумні, начитані. Їм особливо пояснювати не треба. Звичайно, ми їх закликали до вакцинації. Частина вчителів вакцинувалися,

– розповіла Тимошенко.

Журналісти 24 каналу поспілкувались і з батьками першокласників, вони дуже схвильовані. Зокрема переймаються через дистанційне навчання. Адже не розуміють, як це виглядатиме та як балансувати між роботою і навчанням дітей.

Водночас першокласники мають гарний настрій і стверджують, що дуже хотіли у школу. "Так (дуже хотіла у школу – 24 канал). Купували одяг, взуття, прикраси", – поділилась враженнями першокласниця Ліза.

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