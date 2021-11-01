Крім того, покупчиня везла йоркширського тер'єра у дитячому возику. Показово, що сама вона спустила свою маску аж на підборіддя.

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Песик – приклад для людей

У коментарях користувачі пожартували, що деяким людям не завадило би взяти приклад із тваринки й не нехтувати носінням масок в людних місцях.

Крім того, підписники пабліку потролили власницю собачки, запропонувавши їй встановити хвостатому "Дію Гав".



У Києві жінка без маски одягала захисний засіб на свого улюбленця / Скриншот відео

Зоозахисники проти

Що ж до гуманності вчинку жінку, то тут думки розділилися: хтось писав, що тварини також можуть хворіти на COVID-19, тому їх варто захищати, а хтось переконаний, що жінка просто познущалася над беззахисною твариною.

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