Підготовка до можливої війни, День єднання: головні новини Києва за тиждень

У Києві розробляють плани заходів у випадку нового вторгнення Росії. Столиця 16 лютого долучилась до всеукраїнського Дня єднання. Комунальники отримали підозри у розкраданні грошей з бюджету міста. Читайте головні новини тижня за 14 – 18 лютого.

Найголовніші новини Києва за тиждень з 14 по 18 лютого:

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Імовірна надзвичайна ситуація в Києві

Військові Першої Президентської бригади оперативного призначення з працівниками Нацполіції 17 лютого почали посилено охороняти Київську гідроелектростанцію. Це роблять, щоб унеможливити проникнення диверсантів, оскільки, як зазначили у Нацгвардії, ворог може спробувати дестабілізувати ситуацію як у регіоні, так і у державі.

Охороняють стратегічний об'єкт гвардійці з бойовим досвідом. Вони брали участь в Операції об'єднаних сил. Заступник начальника Північного Київського ТУ зі служби полковник Олег Дуда наголосив, що вони готові забезпечити безперебійне функціонування гідроелектростанції.

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Нацгвардійці та поліція охороняють Київську ГЕС / Фото Нацгвардії

Київська міська державна адміністрація створила короткі інструкції для людей, як чинити у надзвичайній ситуації після сигналу системи оповіщення. Їх планують розсилатимуть мешканцям.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв запевнив, що місто діє за чітким планом. Київ матиме, де у межах міста евакуювати людей. Крім цього, столиця забезпечена безперебійним енергопостачанням. Щодо транспорту, то для нього передбачили мобілізаційний план.

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У КМДА зазначили, що київські школи мають укриття для учнів та працівників, а керівники закладів освіти знають, що робити у надзвичайних ситуаціях. Школярів тренують, як швидко потрапити у підвали.

День єднання

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким проголосив 16 лютого Днем єднання. За прогнозами західних ЗМІ, саме ця дата мала стати початком повномасштабного вторгнення Росії.

В аеропорту "Бориспіль" долучилися до Дня єднання і запевнили, що у них немає паніки. У межах святкування хор "Оріяна" виконав патріотичні пісні.

Кияни на НСК "Олімпійський" розгорнули найбільший у столиці державний прапор. Його довжина сягає 200 метрів. В акції взяли участь приблизно 300 людей.



НСК "Олімпійський" у День єднання / Фото ЧСВ Печерськ

Перевірки й підозри структурам КМДА

Правоохоронці підозрюють заступника керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", керівника генпідрядної організації та керівника субпідрядних організацій у розкраданні коштів на будівництві Подільського моста. Мовиться про 155 мільйонів гривень.

Експерти та правоохоронці перевірили міст. Вони встановлюють обсяг, вартість та якість окремих робіт. Також підозри отримали працівники "Київводоканалу". Вони могли привласнити понад 1,3 мільйона гривень, які виділили для закупівлі обладнання.



Подільський міст у Києві / Фото з Вікіпедії

Пожежа в гімназії східних мов

Вночі 14 лютого у київській гімназії східних мов трапилася пожежа. Вогонь поширився дахом та третім поверхом приміщення. Він охопив 2 тисячі квадратних метрів. Гасили пожежу 60 рятувальників та 16 одиниць техніки від ДСНС.

У КМДА запевнили, що гімназію відновлять найближчим часом. Раніше її вже планували реконструювати. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що будівля навчального закладу є однією з найстаріших у столиці. Наразі працюють над технічним завданням для майбутнього проєкту.



У гімназії східних мов трапилася пожежа / Фото ДСНС

Герой, що врятував бабусю

Керівник відділення "Нової пошти" у Києві, що на вулиці Кирилівській, врятував 92-річну бабусю. Він піднявся на дах прибудови, заліз на другий поверх у задимлену квартиру та виніс жінку. Очевидці зафільмували героїчний вчинок. Рятувальники зазначили, що він діяв дуже оперативно.

Чоловік врятував бабусю: дивіться відео