Нарушителя обязали пройти тест на драгере. В крови киевлянина обнаружили 2,26 промилле алкоголя, что превышает норму более чем в 11 раз.

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В крови мужчины обнаружили 2,26 промилле алкоголя / Фото полиции Киевской области

Пьянку придется искупить гривной

Полицейские составили на рыбака административные материалы. В частности, ему инкриминируется управление транспортными средствами или судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

За это предусмотрены наказания в виде:

или штрафа в размере одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан;

или общественных работ сроком 40 – 60 часов;

или административного ареста на 10 суток;

лишения права управления всеми видами плавучих средств на 1 – 3 года.



Нарушителя задержали на Каневском водохранилище / Фото полиции Киевской области

Текст публикации полиции Киевской области:

Полицейские водной полиции Бориспольской области обнаружили водителя судна в состоянии алкогольного опьянения.

13 ноября во время несения службы работники сектора водной полиции Бориспольского районного управления полиции на Каневском водохранилище задокументировали факт управления водной лодкой водителем в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители выяснили, что возле города Украинка Обуховского района 42-летний житель столицы управлял своей лодкой в подвыпившем состоянии. В его крови обнаружено 2,26 промилле алкоголя.

Правоохранители составили на водителя судна административные материалы по части 5 статьи 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях .

За совершенное мужчине грозит наложение штрафа в размере одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок десять суток, с лишением права управления всеми видами плавучих средств на срок от одного до трех лет.

Полиция Бориспольской области призывает граждан соблюдать правила безопасности во время управления транспортными средствами.