Порушника зобов'язали пройти тест на драгері. У крові киянина виявили 2,26 проміле алкоголю, що перевищує норму більше ніж в 11 разів.

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У крові чоловіка виявили 2,26 проміле алкоголю / Фото поліції Київської області

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Поліцейські склали на рибалку адміністративні матеріали. Зокрема, йому інкримінують керування транспортними засобами або суднами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

За це передбачені покарання у вигляді:

або штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

або громадських робіт на строк 40 – 60 годин;

або адміністративного арешту на 10 діб;

позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на 1 – 3 роки.



Порушника затримали на Канівському водосховищі / Фото поліції Київської області

Текст публікації поліції Київської області:

Поліцейські водної поліції Бориспільщини виявили судноводія у стані алкогольного сп'яніння

13 листопада під час несення служби працівники сектору водної поліції Бориспільського районного управління поліції на Канівському водосховищі задокументували факт керування водним човном водієм у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці з‘ясували, що поблизу міста Українка Обухівського району 42-річний житель столиці керував своїм човном напідпитку. У його крові виявлено 2,26 проміле алкоголю.

Правоохоронці склали на судноводія адміністративні матеріали за частиною 5 статті 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За скоєне чоловіку загрожує накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк десять діб, з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років.

Поліція Бориспільщини закликає громадян дотримуватись правил безпеки під час керування транспортними засобами.