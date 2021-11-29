39-летний инспектор полиции и его напарник в результате ДТП получили незначительные травмы. Патрульных доставили в больницу.

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В отношении водителя Passat составили два протокола о нарушении правил дорожного движения. Кроме того, следователи должны были открыть уголовное производство в отношении ДТП с пострадавшими.

Был пьян и не показал удостоверение

Нетрезвый водитель врезался в машину патрульных / Фото полиции Киевской области

Как утверждают в полиции, сам виновник аварии не пострадал. Во время общения с водителем легковушки правоохранители заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения.

Злоумышленник отказался проходить проверку на наличие алкоголя в крови и не показал водительское удостоверение. Из-за этого инспекторы составили в отношении него протокол об управлении в состоянии опьянения, а также о вождении лицом, не имеющим документов на право управлять машиной.

Если мужчину суд признает виновным, ему грозит более 17 тысяч гривен штрафа, а также изъятие прав на год.

Машина патрульных получила достаточно серьезные повреждения / Фото полиции Киевской области

Сам Volkswagen следователи изъяли и отправили на штрафплощадку. Кроме административного правонарушения нарушителю может грозить уголовная ответственность. Наказание за совершение аварии с потерпевшими зависит от того, как именно квалифицируют дело полицейские.