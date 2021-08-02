Об инциденте написала сама "героиня" сюжета. Ее зовут Татьяна Малахова.

Подобный случай В Белой Церкви мужчина напал на машину скорой, но неожиданно получил по голове: видео

Версия Татьяны

Это было на улице Лагуновой, 7-а. Женщина ждала приезда скорой, которую вызвали для ее соседа – у мужчины были судороги и Татьяна вышла встречать карету во двор.

По ее словам, скорая приехала через 14 минут после вызова и якобы медработники долго не выходили из машины и она сама начала открывать дверь.

Решила проявить уважение, вежливость. Ничего такого, так сказать, "поухаживать", а тут: "женщина, куда вы лезете?". Я опешила. На меня ни за что наехали, хамство, спросила, почему так говорят, послали,

– рассказывает Татьяна Малахова.

У фельдшера вроде бы вызвал возмущение тот факт, что она снимала номер скорой.

Версия медиков

По их словам, они приехали через 7 минут после получения вызова, где их уже на месте ждала гражданка, бросившаяся открывать дверь машины, которая даже еще окончательно не остановилась. За это медики сделали ей замечание, а когда стали подниматься на 2 этаж к больному – попросили ее не мешать.

После осмотра пациента и оказания ему помощи фельдшеры спустились к машине, женщина начала снимать их на видео. Медики не знали чего ожидать от женщины, поэтому вызвали полицию, чем еще больше раздражали Татьяну – она несколько раз набирала на центральную линию 103, жаловалась на медиков и приставала к ним и все это снимала. Одна из фельдшеров несколько раз делала ей замечание, за что получила в лицо.

Не открыла дверь полиции

Как видно на обнародованном видео, возмущенная жительница многоквартирного дома называет медиков "уродами". В свою очередь члены бригады скорой квалифицировали поведение женщины равноценное состоянию алкогольного опьянения или психически больного человека.

Как пишет "Трибуна", по приезду полиции, медики написали на Татьяну заявление. По словам свидетелей, правоохранители не смогли с женщиной пообщаться, ведь она спряталась в квартире и выключила свет.

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