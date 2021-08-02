Про інцидент написала сама "героїня" сюжету. Її звати Тетяна Малахова.

Подібний випадок У Білій Церкві чоловік напав на машину швидкої, але несподівано отримав по голові: відео

Версія Тетяни

Це було на вулиці Лагунової, 7-а. Жінка чекала на приїзд швидкої, яку викликали для її сусіда – у чоловіка були судоми й Тетяна вийшла зустрічати карету на двір.

За її словами, швидка приїхала за 14 хвилин після виклику й нібито медпрацівники довго не виходили з машини й вона сама почала відкривати двері.

Вирішила проявити повагу, ввічливість. Нічого такого, так би мовити, "поухаживать", а тут: "жіночка, куди ви лізете?". Я опішила. На мене ні за що наїхали, хамство, спитала, чому так говорять, послали,

– розповідає Тетяна Малахова.

У фельдшерки начебто викликав обурення той факт, що вона фільмувала номер швидкої.

Версія медиків

За їхніми словами, вони приїхали за 7 хвилин після отримання виклику, де їх вже на місці чекала громадянка, яка кинулася відкривати двері автівки, яка навіть остаточно ще не зупинилася. За це медики зробили їй зауваження, а коли стали підійматися на 2 поверх до хворого – попросили її не заважати.

Після огляду пацієнта та надання йому допомоги фельдшери спустилися до автівки, жінка почала знімати їх на відео. Медики не знали, чого очікувати від жінки, тож викликали поліцію, чим ще більше розгнівали Тетяну – вона кілька разів набирала на центральну лінію 103, скаржилася на медиків і чіплялася до них і все це фільмувала. Одна із фельдшерів кілька разів робила їй зауваження, за що отримала в обличчя.

Не відкрила двері поліції

Як видно на оприлюдненому відео, обурена мешканка багатоквартирного будинку називає медиків "потворами". Своєю чергою члени бригади швидкої кваліфікували поведінку жінки рівноцінну стану алкогольного сп’яніння чи психічно хворої людини.

Як пише "Трибуна", по приїзду поліції, медики написали на Тетяну заяву. За словами свідків, правоохоронці не змогли з жінкою поспілкуватися, адже вона сховалася у квартирі та вимкнула світло.

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