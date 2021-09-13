Пользователей соцсетей, которые увидели праздничное дерево в совершенно непривычное для этого время года, ситуация несколько насмешила. Большинство отнеслись к выбрасыванию елки с юмором, и отметили, что ее отправили на свалку только после еврейского Нового года.

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Другие подчеркнули, что появление елки 10 сентября – новый рекорд Киева.

Не дождались Нового года

Информацию о появлении елки возле мусорника на Теремках распространили в соцсетях 12 сентября.

Автор поста написал, что Теремки – очень суровый район, где с новогодней символикой прощаются через 9 месяцев после праздника.

Впрочем, некоторые киевляне шутливо отметили, что никакого смысла выбрасывать зеленую красавицу не было, поскольку до 2022 года осталось всего 2,5 месяца.

Также подписчики различных сообществ выразили мнение о том, что елку могли оставить в Киеве паломники-хасиды.