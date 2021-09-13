Користувачів соцмереж, які побачили святкове дерево у зовсім незвичну для цього пору року, ситуація дещо насмішила. Більшість поставилася до викидання ялинки з гумором, та зазначила, що її відправили на смітник лише після єврейського Нового року.

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Інші підкреслили, що поява ялинки 10 вересня – новий рекорд Києва.

Не дочекалися Нового року

Інформацію про появу ялинки біля смітника на Теремках розповсюдили у соцмережах 12 вересня.

Автор посту написав, що Теремки – дуже суровий район, на якому з новорічною символікою прощаються через 9 місяців після свята.

Втім, деякі кияни жартівливо зазначили, що жодного сенсу викидати зелену красуню не було, оскільки до 2022 року залишилося лише 2,5 місяці.

Також підписники різних спільнот висловили думку про те, що ялинку могли залишити у Києві паломники-хасиди.