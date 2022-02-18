Об этом глава Киева сообщил 18 февраля. Кличко 17 февраля выступил в земельном парламенте Баварии с речью "Украина в опасности – пора стать рядом".

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Встреча Кличко и Тихановской: смотрите видео

О чем общались

Кличко выразил надежду, что белорусская армия не будет воевать на стороне России, если она решит снова напасть на Украину.

"Говорили о том, что Кремль пытается отстроить империю и не может смириться с тем, что страны-соседи – независимые государства. И, к сожалению, Беларусь сегодня остается под влиянием и в орбите авторитарной России", – сказал Кличко.

Кто такая Светлана Тихановская

Это белорусский политический деятель. После ареста ее мужа в 2020 году, который был в оппозиции к режиму Александра Лукашенко, она решила бороться за пост президента. Из-за преследований после выборов Тихановская покинула Белоруссию. Митинги в ее поддержку стали крупнейшими в истории постсоветской страны.

Кличко на Мюнхенской конференции

Мэр Киева 18 февраля принял участие в официальном открытии Мюнхенской конференции. Кроме того, он встретится с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки и европейскими политиками.

На конференции этого года будут подниматься темыпандемии и климатического кризиса, защиты демократии, регламентации новейших технологий. Также будут обсуждаться активизация НАТО, напряжение в Восточной Европе, горячие точки мира и роль Евросоюза в преодолении кризисов.

Текст публикации телеграм-канала Виталия Кличко

Перед официальным открытием Мюнхенской конференции по безопасности встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Говорили о том, что Кремль пытается построить империю и не может смириться с тем, что страны-соседи – независимые государства. И, к сожалению, Беларусь сегодня остается под влиянием и в орбите авторитарной России.

Я выразил надежду, что белорусская армия не будет вовлечена в агрессию России против Украины.