Про це очільник Києва повідомив 18 лютого. Кличко 17 лютого виступив у земельному парламенті Баварії із промовою "Україна в небезпеці – час стати поруч".

До теми Зеленський виступить на Мюнхенській конференції 19 лютого

Зустріч Кличка та Тихановської: дивіться відео

Про що спілкувались.

Кличко висловив сподівання, що білоруська армія не воюватиме на боці Росії, якщо та вирішить знову напасти на Україну.

"Говорили про те, що Кремль намагається відбудувати імперію і не може змиритися з тим, що країни-сусіди – незалежні держави. І, на жаль, Білорусь, сьогодні залишається під впливом і в орбіті авторитарної Росії", – сказав Кличко.

Хто така Світлана Тихановська Це білоруська політична діячка. Після арешту її чоловіка у 2020 році, який є опозиційним до режиму Олександра Лукашенка, вона вирішила боротися за пост президента. Через переслідування після виборів Тихановська покинула Білорусь. Мітинги на її підтримку стали найбільшими в історії пострадянської країни.

Кличко на Мюнхенській конференції

Мер Києва 18 лютого взяв участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції. Крім цього, він зустрінеться з делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки та європейськими політиками.

На цьогорічній конференції підійматимуть теми про пандемію та кліматичну кризу, захист демократії, регламентацію новітніх технологій. Також обговорюватимуть активізацію НАТО, напругу у Східній Європі, гарячі точки світу та роль Євросоюзу у подоланні криз.

Текст публікації телеграм-каналу Віталія Кличка

Перед офіційним відкриттям Мюнхенської конференції з питань безпеки зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Говорили про те, що Кремль намагається відбудувати імперію і не може змиритися з тим, що країни-сусіди – незалежні держави. І, на жаль, Білорусь, сьогодні залишається під впливом і в орбіті авторитарної Росії.

Я висловив сподівання, що білоруська армія не буле втягнутою в агресію Росії проти України.