Как сообщают энергетики, соответствующее решение принято по команде НЭК "Укрэнерго".

Смотрите также Графики снова будут действовать: как будут выключать электроэнергию по Украине 23 марта

Что известно об экстренных графиках отключений?

В Киеве и Киевской области применили экстренные отключения электроэнергии.

Важно, что во время экстренных отключений привычные графики не действуют. Это означает, что электроснабжение может исчезать без предупреждения и вне установленных очередей.

Причины применения таких ограничений связаны с необходимостью срочно стабилизировать энергосистему после атак.

Жителей столицы и области призывают с пониманием отнестись к ситуации, экономно потреблять электроэнергию и следить за официальными сообщениями энергетических компаний.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

Как узнать, когда у вас выключат свет?

Узнать график отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК. Вам нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.

Актуальную информацию также можно найти в чат-боте Viber і Telegram.

Стоит отметить, что потребители электроэнергии разделены на 6 очередей. Если ограничения применяют к трем очередям, то почасовые отключения охватывают примерно половину потребителей в каждом регионе.

Что еще известно о ситуации со светом на Киевщине?