Как сообщают энергетики, соответствующее решение принято по команде НЭК "Укрэнерго".
Что известно об экстренных графиках отключений?
В Киеве и Киевской области применили экстренные отключения электроэнергии.
Важно, что во время экстренных отключений привычные графики не действуют. Это означает, что электроснабжение может исчезать без предупреждения и вне установленных очередей.
Причины применения таких ограничений связаны с необходимостью срочно стабилизировать энергосистему после атак.
Жителей столицы и области призывают с пониманием отнестись к ситуации, экономно потреблять электроэнергию и следить за официальными сообщениями энергетических компаний.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Как узнать, когда у вас выключат свет?
Узнать график отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК. Вам нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.
Актуальную информацию также можно найти в чат-боте Viber і Telegram.
Стоит отметить, что потребители электроэнергии разделены на 6 очередей. Если ограничения применяют к трем очередям, то почасовые отключения охватывают примерно половину потребителей в каждом регионе.
Что еще известно о ситуации со светом на Киевщине?
В Киеве на левом берегу 21 марта внезапно исчезло свет и водоснабжение, в частности, есть информация об обесточивании в Днепровском и Деснянском районах. В сети предполагали, что обесточивание может быть вызвано аварией.
Отметим, в сети потребители жаловались на отсутствие электроснабжения. Вскоре после этого киевлянам начали поступать сообщения, согласно которым, по предварительной информации, свет должны были вернуть около 02:21.