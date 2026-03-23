Як повідомляють енергетики, відповідне рішення ухвалене за командою НЕК "Укренерго".

Що відомо про екстрені графіки відключень?

У Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії.

Важливо, що під час екстрених відключень звичні графіки не діють. Це означає, що електропостачання може зникати без попередження та поза встановленими чергами.

Причини застосування таких обмежень пов’язані з необхідністю терміново стабілізувати енергосистему після атак.

Жителів столиці та області закликають з розумінням поставитися до ситуації, економно споживати електроенергію та стежити за офіційними повідомленнями енергетичних компаній.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Як дізнатися, коли у вас вимкнуть світло?

Дізнатися графік відключень у Києві можна на сайті ДТЕК. Вам потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.

Актуальну інформацію також можна знайти в чат-боті Viber і Telegram.

Варто зазначити, що споживачі електроенергії розділені на 6 черг. Якщо обмеження застосовують до трьох черг, то погодинні відключення охоплюють приблизно половину споживачів у кожному регіоні.

