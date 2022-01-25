По словам начальницы управления по вопросам рекламы КГГА Оксаны Полищук, социальная реклама должна иметь целью привлечение внимания к социальным проблемам и общечеловеческим ценностям. При этом эффективность рекламных проектов остается достаточно низкой.

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Именно для того, чтобы значимые проекты стали более заметными, в столице решили заменить подход к размещению социальной рекламы.

Год все будут работать по новым правилам

Как утверждает чиновник, в КГГА изменили концепцию размещения социальной рекламы, поскольку увидели проблему в подходе, который использовали ранее.

Чиновница также говорит, что обработанные и проанализированные заявки на социальную рекламу от многих общественных объединений, компаний и министерств, показали провальность старой концепции.

Первые же систематизированные данные показали, что даже уважаемые и мощные организации не имеют четкого плана на год, что вызывает хаос на рекламном рынке. Якобы от несистематических заявлений на проведение кампаний частные фирмы вынуждены отдавать уже выкупленные места для рекламы.

Позиция Управления четкая и последовательная: отработать год по новым правилам, понять, какие есть ошибки и подводные камни, сделать работу над ошибками и выйти на новый уровень размещения социальной рекламы в столице,

– подчеркнула Полищук.

Заказать социальную рекламу может каждый

Согласно правилам КГГА, рекламодателем могут выступить любое физическое или юридическое лицо, но для этого сама реклама не должна содержать признаки пиара или коммерческого направления. Печатью постеров обычно занимается заказчик или структурное подразделение КГГА, а размещением рекламы – владельцы конструкции.