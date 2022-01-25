За словами начальниці Управління з питань реклами КМДА Оксани Поліщук, соціальна реклама повинна мати на меті пригортання уваги до соціальних проблем і загальнолюдських цінностей. При цьому ефективність рекламних проєктів залишається досить низькою.

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Саме для того, аби значущі проєкти стали більш помітними, у столиці вирішили замінити підхід до розміщення соціальної реклами.

Рік всі працюватимуть за новими правилами

Як стверджує посадовиця, у КМДА змінили концепцію розміщення соціальної реклами, оскільки побачили проблему в підході, який використовували раніше.

Чиновниця також каже, що оброблені та проаналізовані заявки на соціальну рекламу від багатьох громадських об'єднань, компаній та міністерств, показали провальність старої концепції.

Перші ж систематизовані данні показали, що навіть поважні та потужні організації не мають чіткого плану на рік, що спричиняє хаос на рекламному ринку. Буцімто від несистематичних заяв на проведення кампаній приватні фірми вимушені віддавати вже викуплені місця для реклами.



Позиція Управління чітка та послідовна: відпрацювати рік за новими правилами, зрозуміти, які є помилки та підводні камені, зробити роботу над помилками та вийти на новий рівень розміщення соціальної реклами в столиці,

– підкреслила Поліщук.

Замовити соціальну рекламу може кожен

Згідно з правилами КМДА, рекламодавцем може виступити будь-яка фізична чи юридична особа, але для цього сама реклама має не містити ознак піару чи комерційного напрямку. Друком постерів зазвичай виступає замовник або стуктурний підрозділ КМДА, а розміщенням реклами – власники конструкції.