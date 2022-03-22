В пресс-службе Министерства обороны опубликовали показательное видео. В нем видно, как столица живет сейчас.
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Киевляне готовы к сопротивлению
Враг свирепствует, так как его планам не суждено было осуществиться – Киев не взяли за 3 дня. Однако оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы, больницы и школы.
Тем не менее, Силы обороны находятся на страже, а киевляне готовы к сопротивлению.
С верой в украинское войско нам все по силам. Стоим,
– написали в сообщении.
Город-герой мужественно держит оборону: смотрите видео